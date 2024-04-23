Ahmet Hakan’ı çatlatacak fotoğraf geldi. Kadınlar ayakta kaldı Abdülkadir Selvi sol koltuğu kaptı

Erdoğan’ın uçağında birçok medya kuruluşunun yazarı ve Ankara temsilcileri hazır bulundu.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, Erdoğan’ın hemen solunda otururken; NTV Ankara Temsilcisi Seda Öğretir’in ayakta kalması dikkat çekti.

Ayakta kalan bir diğer isim ise Anadolu Haber Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz’dü.

GEÇEN YIL AHMET HAKAN VARDI

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Erdoğan KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerinin ardından uçakta gazetecilerle poz vermişti.

Erdoğan’ın hemen sağına Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oturmuştu.