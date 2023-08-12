Tabancasını unuttu helada. Ahmet Kaya'nın şarkısı gerçek oldu

Kocaeli'de oturan Ufuk Cem Yanar isimli avukat 10 Ağustos tarihinde müvekkili ile görüşmek için İstanbul Esenyurt'a gitti. Görüşme sonrasında tuvalet ihtiyacını karşılamak için akaryakıt istasyonuna giren Yanar, ruhsatlı tabancasını konsolun üstüne bıraktı. Elini yıkadıktan sonra aracına binen Yanar, yaklaşık 4 dakika sonra tabancasının yanında olmadığını fark ederek tekrardan akaryakıt istasyonuna gitti. Koyduğu yerde tabancasını bulamayan Yanar, güvenlik kamerasını izlediğinde arkasından 3 kişinin tuvalete girdiğini ve şüpheli hareketler sergileyerek oradan uzaklaştığını fark etti. Güvenlik kamera kayıtlarını alan avukat Yanar, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

"TABANCAYI KAYITLARDA GÖRÜNEN ŞAHISLARIN ALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Müvekkili ile görüşmek için Kocaeli'den İstanbul'a gittiğini söyleyen Ufuk Cem Yanar, "İhtiyacımızı gidermek için Esenyurt’ta bir akaryakıt istasyonda durduk. Yakıtımızı aldık, görüşme yapıyorduk. Akabinde tuvalete girdim. Taşıma ruhsatlı tabanca mı belimden çıkararak konsolun üstüne koydum. Elimi yıkayıp çıktıktan yaklaşık 3-4 dakika sonra silahımın belimde olmadığını fark ettim. Hemen geri döndüm ve silahımı aradım ama koyduğum yerde olmadığını fark ettim. Hemen kamera kayıtlarını incelemek için akaryakıt ofisinin yetkilileri ile görüştüm. Kamera kayıtlarının incelediğimizde yabancı uyruklu olduğunu düşündüğümüz 3 şahsın içeriye girip, şüpheli hareketlerle dışarıya çıktığını gördük. Şahıslardan biri gömleğini çıkarıp eline aldığı, diğerinin ise kamera olup olmadığını kontrol eder gibi hareketlerde bulunduğunu fark ettik. İstasyonun dış cephesini gören kamera da ise şahsın belini 2 kere kontrol ettiğini gördük. Tabancayı kayıtlarda görünen şahısların aldığını düşünüyorum" diye konuştu.



"TABANCA İLE YARALAMA VEYA CİNAYET İŞLENMESİ DURUMUNDA SİZ DE SANIK SIFATI İLE MAHKEMEDE YARGILANIRSINIZ"

Olaydan sonra polis karakoluna gittiğini söyleyen Yanar, "Silahımın taşıma ruhsatlı olduğunu söyleyerek seri numarasını bildirdim ve çalıntı kaydı oluşturdum. Silahımla işlenebilecek suçların önüne geçmiş oldum. Tabanca bulunursa kriminal inceleme sonucu kişiye iade edilir. Eğer böyle durumlarda gerekli ihbar yapılmazsa, tabanca ile yaralama veya cinayet işlenmesi durumunda siz de sanık sıfatı ile mahkemede yargılanırsınız. Bunun için ivedilikle en yakın kolluk kuvvetine bilgi verilmelidir. Bundan sonraki süreçte atılı iddialara yönelik bir suç işlendiğinde beraat edebilmeniz adına bu işlemleri yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde 3-4 sene süren yargılamalarda telafisi güç zararlar gündeme gelebilir" şeklinde konuştu.

"2 DAKİKALIK SÜREÇTE BİLE TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞABİLİR"

Avukat Yanar, "Bir kişinin taşınır malını rızası dışında alan şahıs 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Taşıma ruhsatlı silahlar ruhsat sahibine büyük sorumluluklar yüklemektedir. Silahın ruhsat üzerindeki seri numarası sebebiyle suça karışıldığı zaman ilk muhatap siz olacaksınız. Bu sebeple silaha çok dikkat edilmesi gerekiyor. 2 dakikalık süreçte bile telafisi güç zararlar doğabilir" ifadelerini kullandı.