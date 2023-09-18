Ahmet Nur Çebi ben ekonomistim dedi. En son böyle dendiğinde Türkiye mahvolmuştu

Beşiktaş Kulübü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı, dün Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Başka Ahmet Nur Çebi, bir üyenin sponsorlukla ilgili olarak kürsüden yaptığı konuşmaya verdiği yanıt ise sosyal medyada gündem oldu.

Konuşmak için kürsüye gelen kongre üyesi, Beşiktaş Stadyumu'na henüz sponsor bulunamadığı için her geçen gün bu durumdan zarar ettiğini ve yeni gelecek sponsorun sezon başladığı için bazı maddi kesintiler uygulayacağını ifade etti.

Konuşmanın ardından söz alan Başkan Çebi, "Arkadaşımız haklı ancak bir kısımda haksız. O hukukçu, ben ekonomistim. Bizim sponsorumuz, pazarlık sürecinde ben 2 milyon euro yukarı çektim. Benim sponsorum, parayı sezonluk ödüyor. İki ay geç geliyorum diye kesinti yapmıyor." dedi.

Çebi'nin bu ifadeleri, sosyal medyada gündem olurken akıllara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben ekonomistim" sözleri geldi.

TÜM DEĞİŞİKLİKLER ONANDI

Toplantı, gündemdeki değişiklik maddelerinin tamamının üyelerin onayıyla kabul edilmesiyle tamamlandı.