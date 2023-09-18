Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar sınırında

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,73 dolardan işlem görüyor.

KAYNAK: AA
Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar sınırında

Cuma günü 94,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 94,73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,83 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar yılın en yüksek seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarının yükselişinde, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimlerindeki gönüllü kesintiyi uzatmasının ardından yılın son çeyreğinde küresel talep ve arz açığının genişleyeceği endişesi etkili oldu.

Uzmanlar, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintilerinin yılın son çeyreğinde piyasayı günde 2 milyon varil açığa itebileceğini tahmin ediyor.

Ayrıca, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de ekonomiye yönelik teşvik politikasının petrol talebinde toparlanmaya yol açacağına dair beklenti ve dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'den gelen güçlü ekonomik veriler petrol piyasasında fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Yatırımcılar, bu hafta küresel merkez bankalarının faiz politikalarına dair ipucu vermesi beklenen kararları ve Çin'den gelecek önemli ekonomik verileri takip edecek.

Brent petrolde teknik olarak 94,77 ile 94,92 dolar aralığının direnç, 94,31 ile 94,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlgili Haberler
Ahmet Nur Çebi ben ekonomistim dedi. En son böyle dendiğinde Türkiye mahvolmuştu
Putin’in işbirlikçisi Kadirov’un durumu ağır. Başına ne geldi
Polisten, yumruk yiyen Kuveytliye geçmiş olsun ziyareti
Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Fenerbahçe Arturs Zagars transferini resmen açıkladı. Dünya Kupası'na damgasını vurmuştu Spor
Fenerbahçe Arturs Zagars transferini resmen açıkladı. Dünya Kupası'na damgasını vurmuştu
Romatizma hastalar için 9 mucize öneri. Profesör açıkladı. Dayanılmaz ağrılarınız bitecek Sağlık
Romatizma hastalar için 9 mucize öneri. Profesör açıkladı. Dayanılmaz ağrılarınız bitecek
Eğirdir Gölü kıyısında el bombaları bulundu Güncel
Eğirdir Gölü kıyısında el bombaları bulundu
Binalar yerle bir olduğu Hatay'dan ilginç görüntü Güncel
Binalar yerle bir olduğu Hatay'dan ilginç görüntü
Tarikatçı baba başını açmak isteyen kızına hayatı zindan etti: İçinize cin kaçmış Güncel
Tarikatçı baba başını açmak isteyen kızına hayatı zindan etti: İçinize cin kaçmış
Ev değil cephanelik çıktı, poşet poşet silah ele geçirildi Güncel
Ev değil cephanelik çıktı, poşet poşet silah ele geçirildi
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Türkiye onu 'Yalan Rüzgarı' disisiyle tanıyıp sevmişti Magazin
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Türkiye onu 'Yalan Rüzgarı' disisiyle tanıyıp sevmişti