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Başkan Ahmet Nur Çebi, depremzedelerle bir araya geldi

Başka Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın Antakya Atatürk Parkı’nda kurduğu çadır kente gerçekleştirdiği ziyarette depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 20:00
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Ahmet Nur Çebi depremzedelerle buluştu

Başkan Ahmet Nur Çebi, depremzedelerle bir araya geldi
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Beşiktaş'ın Antakya Atatürk Parkı'nda kurduğu çadır kente giden Başkan Ahmet Nur Çebi, depremzedelerle bir araya geldi.

Ziyarette; Asbaşkan Serhan Çetinsaya, Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Vodafone Park Stadyumu ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan da yer aldılar.

Başkan Çebi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da eşlik ettiği ziyarette, depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve çocuklara hediyeler verdi.

Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, çadır kentin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Çebi, “Çadır kent çok güzel olmuş. Beşiktaş’ın taraftarları özeldir ve duygusaldır. Gönüllülerimiz, depremin ardından duş dahi almadan burada görev yapıyorlar ama onlar herkesten temizler.

Beşiktaş dernekleri de depremzede vatandaşlarımıza yardımcı olmak adına çalışıyorlar. Her renkten vatandaşımız yaraları sarmak için el birliğiyle yardım ediyor. Diğer kulüpler de güzel işler yaptılar. Onlara da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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