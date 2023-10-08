Ahmet Nur Çebi kararını verdi

Beşiktaş taraftarının hedefindeki isim Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor maçına gelmedi.

Ahmet Nur Çebi kararını verdi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor karşılaşmasını İnönü'de izlemedi.

Beşiktaş'ta Lugano mağlubiyetinin ardından başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, olağanüstü toplanmış ve bu toplantıdan olağanüstü kongre kararı çıkmıştı.

Geçtiğimiz günlerde resmi site üzerinden olağanüstü kongre kararı açıklanırken, başkan Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor maçına gelmedi.

TRİBÜNLERİN ÖFKESİ DİNMİYOR

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Kale arkası tribünde başlayan 'Yönetim istifa' tezahüratlarının ardından stadyum hoparlörlerinde çalan müzik sesinin açılması dikkatlerden kaçmadı.

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