Batuhan Karadeniz isyan etti: BJK Store'da kasiyer olsam Beşiktaşlı futbolculara forma satmam

Sky Spor'daki programda gündem yaratan açıklamalarda bulunan Batuhan Karadeniz şöyle konuştu:
Beşiktaş Store’da çalışan kasiyer olayım ulan bunlara Beşiktaş forması satmam.
Bırak giydirmeyi. Şurdan bak adım atmak nasip olmasın bu Hadziahmetovicmiş, Rebicmiş, Onanaymışkaleci Ersinmiş… Ben bunlara Beşiktaş formasını Store’da çalışsam satmam.
Paranlan sana bu formayı vermem lan derim.
Bu Ahmet Nur Çebi sana yemin ediyorum 12 kişilik 12 dairelik apartmanda yöneticilik yapamaz.
Beşiktaş başkanlığı yapmış.
Sezon başı Beşiktaş taraftarı Talisca’yı istiyor, almıyor.
Tadic’i istiyor paramız yetmiyor diyorsun.
Şampiyon olduğu sene Sergen Yalçın’la sözleşme uzatın diyorsun onu da yapmıyorsun.