Ahmet Nur Çebi'den olay yaratacak açıklama: Lale Orta'yı aradım

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çebi, şunları söyledi:

"TFF ve TFF Başkanı kabadayı tarzı ile Beşiktaş’a hitap edemez. Geldiği gün elini kürsüye vurmaya kalktı. Durması gereken yeri bilecek. Burası Beşiktaş.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin oylamasını değiştirerek açıkladı. Biz sonuna kadar gideceğiz. Bu ligin bu şekilde tescilini kabul etmiyoruz.

Mehmet Büyükekşi, 5 çekimser kulübe baskı yaparak kararlarını değiştirdi. Bu görüşmeden sonra güncel kararı destekleyen kulüp sayısı 6’dan 11’e çıktı. Biz, ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz.

TFF’de asla kurullar bağımsız değil. Tahkim’e bu yüzden gitmeyeceğim. Çünkü inanamıyorum. Bu tuzağa düşmeyeceğim. Ama UEFA’ya gideceğim. Hakkımızı arayacağım.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur çıktı, ‘Bu ligi bitirmeyiz’ dedi. TFF ceza vermedi. Biz ne desek ceza kesiliyor. TFF, Sayın Timur’u seviyor.

Erden Timur ‘Sezon sonunda konuşacağım’ diyor. Neden sezon sonunda konuşuyorsun? Şampiyon olursam konuşmam, şampiyon olmazsam konuşurum mu demek? Elinde belge varsa çık konuş. Sezon sonunu bekleme.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Lale Orta ve hakemler konusunda yaptığı tartışmalar kayıkçı kavgasıdır. Aslında 2 kulüp de mutlu. Mutsuz olan diğer kulüpler. Lale Orta’yı derbideki penaltı kararı yanlış dediği için aradım, tebrik ettim.

TFF Başkanı Galatasaraylı olabilir. Bir önceki başkan Nihat Özdemir Fenerbahçeli, Yıldırım Demirören Beşiktaşlı idi. Federasyon başkanının Galatasaraylı olması beni rahatsız etmiyor. Tarzı ve kararları alış şekli beni rahatsız ediyor.

TFF Başkanı, 5 çekimser kulübe baskı yaparak kararlarını değiştirdi. Bu görüşmeden sonra güncel kararı destekleyen kulüp sayısı 6’dan 11'e çıktı. Biz, ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz.

Fenerbahçe maçını 11'e 10 değil; 14'e 10 oynadık ve kazandık. Fenerbahçe 11 futbolcu ile sahadaydı. Taraftarı 12, maçın hakemi Halil Umut Meler 13, VAR hakemi Alper Ulusoy Fenerbahçe’nin 14. oyuncusuydu.”