Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Çebi, TFF Başkanlığı adaylığı hakkında ise ''Şu anda kafamda böyle bir tablo ve düşünce yok" dedi.

Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin çalışkan olduğunu fakat buna rağmen kendisini başarılı bulmadığını söyleyerek, "Kendisinin yerine bir başkasının seçilmesini tercih ediyorum fakat bu isim ben değilim. Şu anda kafamda böyle bir tablo ve düşünce yok" dedi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde hayata geçirilmesi planlanan ve üç etaptan oluşan ‘Futbol Akademi Projesi’ kapsamında ilk etap olan saha yenileme çalışmaları sona erdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, açılışta basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

TFF başkanlığına aday olmayacağını söyleyen Başkan Çebi, “Şu anda kafamda böyle bir tablo ve düşünce yok. Ben Beşiktaş’ın başkanıyım ve burası çok onur veren bir makam yeri. Sağlığım el verdiği sürece bu kulüpte görev yapmaya talibim. Bu haberleri kimlerin çıkardığı bilmiyorum. İyi niyetli olarak bizleri o makamlara yakıştıranlar da olabilir. Ama dediğim gibi şu an için böyle bir düşüncem yok. Her zaman söylüyorum, Mevcut federasyon başkanı her ne kadar iyi niyetli olsa da çalışkan olduğunu kabul etsem de başarılı olduğunu düşünmüyorum. Kendisinin yerine bir başkasının seçilmesini tercih ediyorum fakat bu isim ben değilim” ifadelerini kullandı.

''UEFA'DAN BİR TALEBİMİZ OLMADI''
TFF'nin deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen takımlarla ilgili verdiği karar ilişkin UEFA’ya yapılacak itiraz hakkında ise Ahmet Nur Çebi, “Biz UEFA ile görüşmedik, bir talepte bulunmadık. Sadece içinde bulunduğumuz durumun sağlık olup olmadığını sorduk. Henüz bir cevap gelmedi. Tarafımıza gelecek cevabı kamuoyu ile de tabii ki paylaşacağız. Saklayacak bir şeyimiz yok. Biz yapılan uygulamanın sağlıklı olmadığını hala savunuyoruz. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz.

Bu konular çok basit ve net kurallar ile çözülmeliydi. Eğer bir takım ligden çekiliyorsa, neden olursa olsun oynadığı maçlar geçersiz sayılır. Bu kural yokmuş gibi karar alacaksınız. Sonra bunu depremin üçüncü gününde gündeme getirip bizim kulübümüzü zor durumda bırakacaksınız. Bunlar benim rahatsız olduğum konulardı. Ben bunları gündeme getirdim. Depremi tabii ki unutmayacağız ama hayat da bir şekilde devam ediyor. O yüzden kulübümüz hakkında ileri geri konuşulmasını doğru bulmuyorum” şeklinde konuştu.

Gelecek sezon kadro planlamasına dair de Başkan Çebi, “Elimizde oturmuş bir takım var. Gidecek 2-3 futbolcunun yerini doldurmak için transfer yapabiliriz. Bu konu üzerine hocalarımız ve antrenörlerimiz ile sürekli iletişim halindeyiz” diyerek sözlerini tamamladı.
(İHA)

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