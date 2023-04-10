Beşiktaş nasıl şampiyon olur? 5'te 5 yaptı, taraftar kağıda kaleme sarıldı

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'le büyük bir çıkış yakaladı. Öyle ki siyah beyazlı takım son 5 maçını da galibiyetle kapayınca taraftarları da açık puan farkına rağmen umutlandı.

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR? ŞAMPİYONLUK ŞANSI VAR MI?

Peki Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı var mı?

Var. Ama neredeyse mucizelere bağlı.

Puan cetveline baktığımızda Galatasaray'ın 26 maçta 63 puanı bulunuyor. Beşiktaş'ın ise 27 maçta 54. Aradaki puan farkı sarı kırmızılı takımın bir maç eksiğine rağmen 11.

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı geçmesi için her maçını kazanması gerekiyor. (Hatayspor ve Gaziantep maçları hükmen olduğu için 6 puan garanti). Bu maçlar arasında Galatasaray da var. Beşiktaş her maçını kazandığında puanı 82 oluyor. Bu durumda Galatasaray'ı 12 puan kaybetmesi gerekiyor.

Bu arada Fenerbahçe'nin de 24 maçta 54 puanı bulunuyor. Beşiktaş'ın şampiyon olması için Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi gerekiyor.

Üç takımın kalan maçları şöyle:

GALATASARAY 26 MAÇ 63 PUAN

Kayserispor

Alanyaspor (D)

Karagümrük

Beşiktaş (D)

Başakşehir

İstanbulspor (D)

Sivasspor

Ankaragücü (D)

Fenerbahçe

Hatayspor: 3-0

BEŞİKTAŞ 27 MAÇ 55 PUAN

Trabzonspor (D)

Hatayspor: 3-0

Ümraniyespor (D)

Galatasaray

Antalyaspor (D)

Gaziantep FK: 3-0

Adana DS (D)

Kasımpaşa (D)

Konyaspor

FENERBAHÇE 25 maç 54 puan

Karagümrük (D)

Ankaragücü

Başakşehir (D)

İstanbulspor

Sivasspor (D)

Giresunspor (D)

Trabzonspor

Hatayspor: 3-0

Antalyaspor

Galatasaray (D)

Gaziantep FK: 3-0