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Beşiktaş nasıl şampiyon olur? 5'te 5 yaptı, taraftar kağıda kaleme sarıldı

Beşiktaş, Süper Lig'de son 5 maçını kazanınca taraftarlar da hesap yapmaya başladı. Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı var mı?. İşte 3 takımın kalan maçları

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 12:43
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Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı var mı? Nasıl şampiyon olur?

Beşiktaş nasıl şampiyon olur? 5'te 5 yaptı, taraftar kağıda kaleme sarıldı
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Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'le büyük bir çıkış yakaladı. Öyle ki siyah beyazlı takım son 5 maçını da galibiyetle kapayınca taraftarları da açık puan farkına rağmen umutlandı.

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR? ŞAMPİYONLUK ŞANSI VAR MI?

Peki Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı var mı?

Var. Ama neredeyse mucizelere bağlı.

Puan cetveline baktığımızda Galatasaray'ın 26 maçta 63 puanı bulunuyor. Beşiktaş'ın ise 27 maçta 54. Aradaki puan farkı sarı kırmızılı takımın bir maç eksiğine rağmen 11.
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı geçmesi için her maçını kazanması gerekiyor. (Hatayspor ve Gaziantep maçları hükmen olduğu için 6 puan garanti). Bu maçlar arasında Galatasaray da var. Beşiktaş her maçını kazandığında puanı 82 oluyor. Bu durumda Galatasaray'ı 12 puan kaybetmesi gerekiyor. 

Bu arada Fenerbahçe'nin de 24 maçta 54 puanı bulunuyor. Beşiktaş'ın şampiyon olması için Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi gerekiyor.

Üç takımın kalan maçları şöyle:

GALATASARAY 26 MAÇ 63 PUAN  
Kayserispor
Alanyaspor (D)
Karagümrük
Beşiktaş (D)
Başakşehir
İstanbulspor (D)
Sivasspor
Ankaragücü (D)
Fenerbahçe
Hatayspor: 3-0

BEŞİKTAŞ 27 MAÇ 55 PUAN   
Trabzonspor (D)
Hatayspor: 3-0
Ümraniyespor (D)
Galatasaray
Antalyaspor (D)
Gaziantep FK: 3-0
Adana DS (D)
Kasımpaşa (D)
Konyaspor

FENERBAHÇE 25 maç 54 puan
Karagümrük (D)
Ankaragücü
Başakşehir (D)
İstanbulspor
Sivasspor (D)
Giresunspor (D)
Trabzonspor
Hatayspor: 3-0
Antalyaspor
Galatasaray (D)
Gaziantep FK: 3-0

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