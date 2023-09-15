Ahmet Nur Çebi Mehmet Büyükeşi'nin cevabını açıkladı. Beşiktaş'a kullandığı ifadeler gündem oldu

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi TFF genel kurulundaki sözlerinden sonra Mehmet Büyükekşi'nin kendisine verdiği cevabı açıkladı.

KAYNAK: AA
Ahmet Nur Çebi Mehmet Büyükeşi'nin cevabını açıkladı. Beşiktaş'a kullandığı ifadeler gündem oldu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğu hedeflediklerini belirtti.

Başkan Çebi, Beşiktaş Dergisi'nin eylül sayısına açıklamalarda bulundu.

Kulübün mali yapısını ve geleceğini gözeten bir transfer stratejisi yürüttüklerini vurgulayan Ahmet Nur Çebi, "Yeni transferlerimiz her geçen gün uyum sağlıyorlar ve takımımızın aidiyet ruhunu pekiştiriyorlar. Transfer ettiğimiz futbolcuların ne kadar kıymetli olduklarına yarışacağımız tüm kulvarlarda Beşiktaşlılar şahit olacaklardır. İnanıyoruz ki oluşturduğumuz bu takım sezon sonu şampiyonluğu göğüsleyecektir. Amacımız tabii ki UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de kupayı müzemize getirmektir." ifadelerini kullandı.

Başkan Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Kurulunda yaptığı konuşma esnasında sergilediği tavır nedeniyle TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye mektup yazdığını hatırlatarak, "TFF Başkanı, mektubuma cevaben; Türk sporunun ağabeyi, Türkiye'nin en büyük camialarından biri olan Beşiktaş hakkında herhangi bir aksi davranışta ve söylemde olmasının akıllarından bile geçmediğini, futbolumuzun asırlık çınarı camiamıza derin bir saygı beslediklerini ifade etmişlerdir." bilgisini paylaştı.

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