Ahmet Nur Çebi play-off tartışmalarına son noktayı koydu

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi TÜPRAŞ ile imzalanan stat isim sponsorluğu töreninde gelen bir soru üzere play-off sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ahmet Nur Çebi play-off tartışmalarına son noktayı koydu

Editör: Hamza Özalkuş

Beşiktaş ve TÜPRAŞ ile stadyum isim sponsorluğu arasındaki anlaşma için imza töreni düzenlendi.

3 yıllık yapılan anlaşmaya göre siyah-beyazlıların stadının ismi Tüpraş Stadyumu olarak anılacak.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son günlerde tartışılan play -off sistemi ile ilgili gelen soru üzerine, "Play-off kulüplerin ortak alacağı bir karar. Eğer böyle bir sonuç olursa biz onay veririz. Bizce bir sakıncası yok. Bu sezon da olursa destek veririm. Destek veririz. Top oynamaktan, mücadele etmekten kaçmak gereksiz. Bunu destekleyici oluruz." dedi.

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