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  • Ahmet Nur Çebi'den derbi sonrası flaş itiraf. Dev maç öncesi oyunculara neler dediğini açıkladı

Ahmet Nur Çebi'den derbi sonrası flaş itiraf. Dev maç öncesi oyunculara neler dediğini açıkladı

Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi sonrası çarpıcı ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 10:03
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Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar

Ahmet Nur Çebi'den derbi sonrası flaş itiraf. Dev maç öncesi oyunculara neler dediğini açıkladı
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşısında alınan tarihi zafer sonrası teknik ekipten yönetime kadar yüzler gülmeye devam ediyor.

"TAKDİRE DEĞER"
Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, 10 kişiyle elde ettikleri 4-2’lik galibiyet sonrası çarpıcı ifadeler kullandı. Çebi, Tayyip Talha’nın maçın hemen başında sakatlanması ve Welinton’a 51. dakikada çıkan kırmızı karta rağmen Kadıköy’de 4 gol atarak galip gelmelerinin takdire değer olduğunu aktardı.

"FORMANIZIN HAKKINI VERİN"
Dev derbiden önce siyah-beyazlı futbolcularla BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiğini belirten Başkan Çebi, “Oyuncularla konuştum ve maça yönelik bir dizi uyarıda bulundum. ‘Tamamen işinize konsantre olun, seyircinin olası tahriklerine kesinlikle kapılmayın. Sonuna kadar mücadele edin, formanızın hakkını verin’ dedim. Maçta 10 kişi kalmamıza rağmen özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğumuz futbolla çok kaliteli ve kreatif bir takım olduğumuzu herkese gösterdik” diye konuştu.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Derbi maçtaki sıra dışı performansla Beşiktaş camiasını gururlandırdıklarını da dile getiren Ahmet Nur Çebi, “Bu takımın kalan maçlarda galibiyet serisini sürdürerek daha iyi yerlere geleceğine de inanıyorum. Mücadelemizi son düdüğe kadar sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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