Taksi'de korku dolu anlar. İyilikten yine maraz doğdu

Amerikan merkezli medya kuruluşu PIX 11'in haberine göre, 26 yaşındaki taksi şoförü Eufelix Jiminian, sabah saatlerinde New York'taki Bronx Bulvarı yakınlarından bir yolcu aldı. Taksi seyir halindeyken yolcu ile şoförü arasında ücretin ödenmesiyle ilgili tartışma çıktı.

2022 model Toyota Highlander içinden kayda geçen görüntülerde maskeli şüphelinin çıkan tartışma sırasında hareket eden arabadan atladığı görülüyor. Şüpheli araçtan atladıktan sonra olayın çözüldüğünü zanneden şoförü ise bir kaç dakika sonra hayatının şokunu yaşıyor.

Arabadan atlayan yolcu, yere düşer düşmez silahına davranıp taksiye doğru ateş etmeye başlamasıyla talihsiz sürücü gaza basıp olay yerinden uzaklaşıyor.

New York Polisi tarafından yapılan açıklamada şüphelinin beş el ateş ettiğini ve bunlardan birinin taksinin kapısına isabet ettiğini duyurdu. Taksi şoförü şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.