Deniz Çoban Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Galatasaray-Fenerbahçe maçına atanması muhtemel hakemleri tek tek değerlendirdi. Çoban, maça atanması gereken hakemi de açıkladı.

MHK'nin derbiye hakem bulmakta zorlanacağını ileri süren Çoban, Halil Umut Meler'in Trabzonspor - Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe cephesinden, maçı tatil etmediği için almış olduğu tepkiler nedeniyle şansının azaldığını belirtti.

Çoban, Fanatik'te yaptığı değerlendirmede Zorbay Küçük'ün de görevlendirileceğini düşünmediğini yazdı.

Ali Şansalan, Abdülkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Volkan Bayarslan, Kadir Sağlam, Arda Kardeşler'e de şans tanımayan Çoban, Atilla Karaoğlan için ise şu ifadeleri kullandı:

"Sezona iyi başladı. Bir ara dalgalandı. Sonra yine çıkışa geçti. Son hafta Pendikspor maçında hatalı kararları olsa da sonuca tesir etmedi. MHK genel performansı ve takımlarla olan geçmiş hatıralarını dikkate alırsa bu maçın en yakın adayı, bu matematikte Atilla Karaoğlan gibi duruyor. Benim bu derbi için favorim Atilla Karaoğlan."