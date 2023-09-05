Ahmet Nur Çebi'ye TFF Başkanı Ekşioğlu'ndan son darbe

TFF Başkanı Mehmet Ekşioğlu ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi arasındaki gerilimde son perde. Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, PFDK'ye sevk edildi.

Ahmet Nur Çebi'ye TFF Başkanı Ekşioğlu'ndan son darbe

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Çebi, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları" ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi arasında süren soğuk savaş sırasında bu kararın gelmesi dikkat çekti.

Beşiktaş Kulübü de hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ile sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle kurula yollandı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Adana Demirspor, çirkin ve kötü tezahürat, Galatasaray ve MKE Ankaragücü ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle disipline sevk edildi.

Çaykur Rizespor, saha olayları, Başakşehir, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Gaziantep Futbol Kulübü, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ile usulsüz seyirci alınması, Hatayspor da talimatlara aykırı hareket ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle PDFK'ye gönderildi.

Ayrıca Başakşehir Futbol Kulübü idarecisi Murat Yaman da sportmenliğe aykırı hareketi ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline verildi.

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