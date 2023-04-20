Ahmet Özhan'dan dikkat çeken ölüm yorumu

Tasavvuf müziği yorumcusu Ahmet Özhan, Özlem Esra Ada’nın hazırlayıp sunduğu Pembe Masa’da ilginç açıklamalar yaptı.

Ahmet Özhan'dan dikkat çeken ölüm yorumu

Özlem Esra Ada’nın hazırlayıp sunduğu Pembe Masa’nın bu haftaki konuğu Türk Tasavvuf Müziği’nin önde gelen isimlerinden Ahmet Özhan oldu. Küçük yaşından beri tasavvufa olan ilgisini, hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan Özhan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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ÖLMEYİ HEYECANLA BEKLİYORUM

Hayatına dair bilinmeyenler içtenlikle anlatan Özhan ölümden korkmuyor musunuz sorusu üzerine “Hayır tabi ki de ölümden korkmuyorum aksine ölmeyi heyecanla bekliyorum korkmak yerine ölüm için hazırlıklı olmalıyız” dedi.

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