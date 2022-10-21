Ahmet Taner Kışlalı ölmeden dakikalar önce eşine ne dedi? Eşi her şeyi anlattı

Eski kültür bakanlarından, siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’yı 21 Ekim 23 yıl önce kaybettik.

21 Ekim 1999 tarihinde, Ankara'daki evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kışlalı'nın eşi Nilüfer Kışlalı, bombalı suikaste uzanan sürecin perde arkasında yaşananları Oradaydım belgeselinde anlatmıştı. Belgeseli Odatv yayınladı.

AHMET TANER KIŞLALI KİMDİR?

Ahmet Taner Kışlalı, 10 Temmuz 1939’da Tokat’ın Zile ilçesinde doğdu. İlkokulu annesinin görevli olduğu Kilis Kemaliye İlkokulunda bitiren Kışlalı, Kilis Ortaokulunun ardından eğitimine Kabataş Erkek Lisesinde devam etti.

Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrenim gören Kışlalı, bu dönemde spor muhabirliğine başladığı Yeni Gün gazetesinde kısa sürede yazı işleri müdürü oldu.

Kışlalı, 1967’de Fransa bursuyla girdiği Paris Hukuk Fakültesinde doktorasını, “Modern Türkiye’de Siyasi Güçler” adlı teziyle tamamladı. Fransa’da tanıştığı Nicole (Nilgün) ile 28 Mayıs 1968’de evlenen Kışlalı’nın, bu evlilikten kızları Altınay ve Dolunay dünyaya geldi.

Kışlalı, 1968-1972 arasında Hacettepe Üniversitesinde “siyaset sosyolojisi” dersleri verdi. Ancak askerlik hizmeti sonrasında bu görevine dönmedi.

1971’de TRT Bilimsel Başarı Ödülü’ne layık görülen, 1972’de ise doçent olan Kışlalı, 1971-1977 tarihlerinde Yankı Dergisi’nde görev yaptı.

KÜLTÜR BAKANLIĞI YAPTI

Bu yıllarda CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ile tanışan ve 1977’de CHP’nin İzmir Milletvekili olan Kışlalı, Ecevit’in kurduğu 42. Hükümet’te 1978-1979 yıllarında Kültür Bakanlığı yaptı.

12 Eylül sonrasında üniversiteye dönen Kışlalı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde “siyaset bilimi” dersleri verdi.

1988’de profesör olan Kışlalı, 1991’de Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığına başladı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği gibi derneklerin Anadolu’daki toplantılarına konuşmacı olarak katılan Kışlalı, 1993’te Fransız Ulusal Liyakat Nişanı’na layık görüldü.

Kışlalı, 9 Eylül 1995’te geçirdikleri trafik kazasında eşi Nilgün Kışlalı’yı kaybetti, kendisi ise ağır yaralandı.

Nilüfer Kışlalı ile 1997’de ikinci evliliğini yapan Kışlalı’nın bu evlilikten de kızı Nilhan Nur dünyaya geldi.

SUİKASTE SONUCU HAYATINI HAYBETTİ

Ahmet Taner Kışlalı, 21 Ekim 1999’da otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybettiğinde 60 yaşındaydı. Türkiye’yi yasa boğan saldırının ardından Ankara’daki cenaze töreninde Kışlalı’yı son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı.

Vefatına kadar Cumhuriyet gazetesindeki yazılarını yazmayı ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde ders vermeyi sürdüren Kışlalı, ölümünden sonra 1999 Sertel Demokrasi Ödülü’ne layık görüldü.