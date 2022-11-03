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Gaziosmanpaşa'da cephanelik gibi eve baskın! Suç makinaları çıktı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki bir eve gece yarısı baskın düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat arasında atışa hazır, dolu vaziyette lav silahı ele bulunurken en çarpıcı olanı 'suikast' ayrıntısı oldu.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 11:31
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Gaziosmanpaşa'da cephanelik gibi eve baskın! Suç makinaları çıktı

Gaziosmanpaşa'da cephanelik gibi eve baskın! Suç makinaları çıktı
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İHA'nın haberine göre; Olay, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde gerçekleşti. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir evde silah ve mühimmat bilgisine ulaştı. Ekipler bu bilgi üzerine, 27 Ekim Perşembe günü saat 00.10 sıralarında Mevlana Mahallesi Hayırlıoğlu Caddesi üzerinde bulunan sitedeki daireye baskın yaptı.

Baskında atışa hazır dolu vaziyette lav silahı, Uzi olarak bilinen suikast silahı, Kalaşnikof marka 2 adet uzun namlulu silah, bir tabanca, 3 el bombası ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

ADETA SUÇ MAKİNESİ...
Operasyonda Şivan B., Deniz A., Yunus Emre O., ve Muhammet Ali B., gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüphelilerin kasten yaralama, hırsızlık, yankesicilik ve çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

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