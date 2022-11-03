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Akıllara Motosikletli suikastlar mı yapılacaktı sorusunu getirdi. Ev değil cephanelik

İstanbul'da operasyon düzenlenen evden adeta cephanelik çıktı. Adrese yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 10:33
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Akıllara Motosikletli suikastlar mı yapılacaktı sorusunu getirdi. Operasyon yapılan evden cephanelik çıktı

Akıllara Motosikletli suikastlar mı yapılacaktı sorusunu getirdi. Ev değil cephanelik
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İstanbul polisi; Gaziosmanpaşa İlçesi'ne bağlı Mevlana Mahallesi İbrahim Hayırlıoğlu Caddesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

DHA'da yer alan habere göre, Kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu, dolandırıcılık, mala zarar vermek, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, yağma ve yankesicilik başta olmak üzere toplamda 70 suç kayıtları bulunan Ş.B. (24), D.A. (23), Y.E.O. (17) ve M.A.B. (25) isimli dört kişi söz konusu adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda dolu vaziyette yeşil renkli bir Lav Tüfeği, bir adet Uzi, iki adet Kalaşnikof, bir adet tabanca, üç adet el bombası, 2'si dolu halde toplam sekiz şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Adreste ayrıca üç adet motosiklet kaskı da bulundu.

Evde bulunanlar cephaneliği andırırken, akıllara "Motosikletli suikastlar mı yapılacaktı?" sorularını getirdi.

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