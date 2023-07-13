Ahşap ev alev alev yandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki katlı ahşap ev alev alev yandı.

Ahşap ev alev alev yandı

Yangın ilçeye bağlı Dere köyde meydana geldi. S.D.’ye ait iki katlı ahşap evde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

aw934368-04.jpgKöy sakinleri gökyüzüne yükselen dumanı görünce Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine ayrıca 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Yol kenarına yakın olmayan ev için itfaiye ekibi zorlu uğraşlar sonucunda alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

aw934368-06.jpgArdından soğutma işlemi yapıldı. Yangın sonrası kullanılmaz hale gelen evde can kaybı ve yaralanma olmaması teselli kaynağı oldu. Ekipler yangın ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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