Ahududu bitkisi vücuda dinçlik veriyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ahududu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ahududu diğer ismiyle ağaç çileği bitkisinin vücuda dinçlik verdiğini vurgulandı.

AHUDUDU BİTKİSİ NEDİR?

Gülgillerden; böğürtlen gibi çalı halinde, dikenli bir bitkidir. Kümeler halindedir. Kendiliğinden yetişir. Meyvesi duta benzer. Sarımtırak kırmızı portakal renginde, sulu ve güzel kokuludur.

NASIL YENİLİR?

Meyvesi toplanıp, kurutulur. Reçel, urup ve likör yapılır. Meyve olarak da yenir.

ZARARI VAR MI?

Mide ülseri olanların kullanmamaları gerekir.