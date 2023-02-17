17 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ahududu bitkisi vücuda dinçlik veriyor

Ahududu diğer ismiyle ağaç çileği bitkisinin vücuda dinçlik verdiğinin altı çizildi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 10:19
Takip Et

Ahududu bitkisi vücuda dinçlik veriyor

Ahududu bitkisi vücuda dinçlik veriyor
+
Aa
-

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ahududu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ahududu diğer ismiyle ağaç çileği bitkisinin vücuda dinçlik verdiğini vurgulandı.

AHUDUDU BİTKİSİ NEDİR?

Gülgillerden; böğürtlen gibi çalı halinde, dikenli bir bitkidir. Kümeler halindedir. Kendiliğinden yetişir. Meyvesi duta benzer. Sarımtırak kırmızı portakal renginde, sulu ve güzel kokuludur.

NASIL YENİLİR?

Meyvesi toplanıp, kurutulur. Reçel,  urup ve likör yapılır. Meyve olarak da yenir.

ZARARI VAR MI?

Mide ülseri olanların kullanmamaları gerekir.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
1
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
2
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
3
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
4
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
5
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
6
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
7
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
﻿Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir?
﻿Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir?
﻿Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir?
﻿Galaxy S23 FE'nin ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu
﻿Galaxy S23 FE'nin ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu
﻿Galaxy S23 FE'nin ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu
﻿Çölyak hastalığı nedir?
﻿Çölyak hastalığı nedir?
﻿Çölyak hastalığı nedir?
﻿Adana’da çöken binaların eşyaları korunuyor
﻿Adana’da çöken binaların eşyaları korunuyor
﻿Adana’da çöken binaların eşyaları korunuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.