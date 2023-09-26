AIDS'e hangi rahatsızlıklar neden olur ilk belirtileri nelerdir?

İşte AIDS’e neden olan hastalıklardan bazıları ve ilk belirtileri.

AIDS'e hangi rahatsızlıklar neden olur ilk belirtileri nelerdir?

Çağın vebası olarak adlandırılan AIDS ile ilgili halen bir çok şey belirsizliğini korurken uzmanlar ölümcül hastalığın belirtileri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

AIDS BELİRTİLERİ NELER?

Yorgunluk hissi,
İştahsızlık ,
Ağızda oluşan ve geçmeyen aftlar,
Genital bölge yaraları,
Aşırı kilo kaybı sonlara doğru oluşur daha çok,Sık kuru öksürük,
Ya da hafif kilo kayıpları,
Uzun süren isaller,
Gece terlemeleri,
Halsizlik,
Bu belirtiler görüldüğünde mutlaka doktora gidelmesi gerekiyor

AİDS’E NEDEN OLAN RAHATSIZLIKLAR NELER?

Yutma güçlüğü
Tat alma duyusunda bozukluğa
Bulantı,
Kusma Güneşe karşı hassasiyet
Karın ağrısı
ishal sık görülür. Ölüm nedenlerinden biridir.
Ateş
Gece terlemesi
Kilo kaybı
Öksürük
Nefes darlığı
Cilt hastalıkları sedef vb.
Sitomegalovirus enfeksiyonu - Retinada enfeksiyon ve körlük
Sinir sisteminde rahatsızlıklar
Nörolojik rahatsızlıklar
Baş ağrısı,
El ve ayaklarda güçsüzlük
Davranış bozuklukları
Cilt kanseri

Rektum kanseri
Lenfoma
Beyinde Lenfoma
En sık karşılaşılan pamukçuk
Anemi
Viral
Parazitik
ilaç kullanımı sonrası döküntü
Kalp zarında sıvı toplanması

Pnömoni
Tüberküloz
Bakteriyel

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