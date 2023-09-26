AIDS'e hangi rahatsızlıklar neden olur ilk belirtileri nelerdir?

Çağın vebası olarak adlandırılan AIDS ile ilgili halen bir çok şey belirsizliğini korurken uzmanlar ölümcül hastalığın belirtileri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

AIDS BELİRTİLERİ NELER?

Yorgunluk hissi,

İştahsızlık ,

Ağızda oluşan ve geçmeyen aftlar,

Genital bölge yaraları,

Aşırı kilo kaybı sonlara doğru oluşur daha çok,Sık kuru öksürük,

Ya da hafif kilo kayıpları,

Uzun süren isaller,

Gece terlemeleri,

Halsizlik,

Bu belirtiler görüldüğünde mutlaka doktora gidelmesi gerekiyor

AİDS’E NEDEN OLAN RAHATSIZLIKLAR NELER?



Yutma güçlüğü

Tat alma duyusunda bozukluğa

Bulantı,

Kusma Güneşe karşı hassasiyet

Karın ağrısı

ishal sık görülür. Ölüm nedenlerinden biridir.

Ateş

Gece terlemesi

Kilo kaybı

Öksürük

Nefes darlığı

Cilt hastalıkları sedef vb.

Sitomegalovirus enfeksiyonu - Retinada enfeksiyon ve körlük

Sinir sisteminde rahatsızlıklar

Nörolojik rahatsızlıklar

Baş ağrısı,

El ve ayaklarda güçsüzlük

Davranış bozuklukları

Cilt kanseri

Rektum kanseri

Lenfoma

Beyinde Lenfoma

En sık karşılaşılan pamukçuk

Anemi

Viral

Parazitik

ilaç kullanımı sonrası döküntü

Kalp zarında sıvı toplanması

Pnömoni

Tüberküloz

Bakteriyel



