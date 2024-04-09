AİHM’den Osman Kavala ile ilgili flaş karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Osman Kavala’nın yaptığı ikinci başvuruya öncelik verdiğini duyurdu. Kavala’nın ikinci başvurusu AİHM'in 2019 yılındaki ihlal kararı sonrasındaki hak ihlallerine ilişkin yapılmıştı. AİHM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 16 Temmuz'a kadar savunma yapması bekleniyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gezi davasında yargılanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen iş insanı Osman Kavala’nın yaptığı ikinci başvuruya öncelik verdiğini açıkladı ve başvurunun incelenmesi için Türkiye’den cevaplamasını istediği soruları aktardı.

AİHM, 18 Ocak 2024 tarihinde yapılan başvuruyu 21 Mart 2024 tarihinde Hükümete ilettiğini ve Hükümet’ten 16 Temmuz 2024 tarihine dek savunmasını Mahkeme’ye iletmesini istediğini duyurdu.

Profesör Başak Çalı, Profesör Philip Leach ve Kavala'nın avukatları tarafından yapılan açıklamada,

"AİHM’in 10 Aralik 2019 tarihli kararı Osman Kavala’nın tutukluluğunun keyfi olduğunu ve siyasi saiklere dayandığını tespit etmiş ve bu nedenle Osman Kavala’nın derhal salıverilmesi gerektiğine hükmetmişti. Osman Kavala’nın bu karar gereği serbest bırakılmaması sebebi ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye hakkında ‘ihlal prosedürü’ başlatmıştı.” İfadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “ 2022 yılında Osman Kavala, hükümeti devirmeye teşebbüs suçundan mahkum edilerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Osman Kavala’nın derhal salıverilmesini gerektiren 2019 ve 2022 tarihli kararların icrasını denetlemeye devam etmektedir.” İfadelerine yer verilirken, Türkiye’nin nu kararlara uymakla yükümü olduğu ifade edildi.