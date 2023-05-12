Aile 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinin onuncu bölümü izleyiciyle buluştu. Aile’nin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Aile 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?

Aile 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı Aile dizisinin geçtiğimiz hafta onuncu bölümü yayınlandı. Aile’nin 11. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Aile 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?

AİLE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE DİZİSİ 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aile dizisi 11. bölümüyle 16 Mayıs Salı günü Show TV’de yayınlanacak.

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