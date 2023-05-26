Aile 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile sezon finali ne zaman?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinin on ikinci bölümü izleyiciyle buluştu. Aile’nin sezon finali merak ediliyor. Peki, Aile 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile sezon finali ne zaman?

Aile 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile sezon finali ne zaman?

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı Aile dizisinin geçtiğimiz hafta on ikinci bölümü yayınlandı. Aile’nin 13. Bölümü olan sezon final fragmanı merak ediliyor. Peki, Aile 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile sezon finali ne zaman?

AİLE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Aile dizisinin sezon finali 13. bölümüyle 30 Mayıs Salı günü Show TV’de yayınlanacak.

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