Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı Aile dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aile’nin 15. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Aile 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni sezon ne zaman?

AİLE 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aile dizisi sezon finali 13. bölümüyle 30 Mayıs Salı günü Show TV’de izleyicisine veda etmişti. Aile’nin yeni sezonu kaldığı yerden devam ediyor.

Aile 15. bölümü 10 Ekim Salı günü Show TV’de yayınlanacak.

AİLE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.