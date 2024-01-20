Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı Aile dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizi Aile’nin yeni bölümleri merak ediliyor. Peki, Aile 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?

AİLE 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya, Nejat İşler gibi oyuncuların yer aldığı dizinin final bölümüne az bir zaman kaldı.

Aile 29. bölümü 23 Ocak Salı günü Show TV’de yayınlanacak.

AİLE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi, Soykanlar ailesinin lideri olan Aslan'ın psikolog Devin ile tanışmasıyla başlayan olayları konu alır. Aslan'ın varlıklı bir ailede lider konumuna gelmesi, hikayenin temelini oluştururken, Devin'in karakteri de bu değişimde önemli bir rol oynar.

Devin'in gelişiyle birlikte Soykanlar ailesinin içinde denge bozulur ve aile üyeleri arasında karmaşık ilişkiler ortaya çıkar. Dizi, sadece aile içinde değil, aynı zamanda Aslan ve Devin'in kişisel yaşamlarında da gelişen olayları izleyiciye aktararak duygusal ve entrikalı anlar sunar.