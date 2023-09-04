Aile Bakanı 2022'de 11 bin 250 çocuk evliliğiyle övündü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler’in (BM) kadın birimi UN Women iş birliğinde Ankara’da düzenlenen ‘Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planlarının Desteklenmesi Çalıştayı’na katıldı.

"ÇOCUK YAŞTA EVLİLİK 2022 YILI İTİBARIYLA 11 BİN 250’YE GERİLEDİ"

Çalıştay’da çocuk yaşta evliliklere ilişkin açıklamalarda bulunan Göktaş, 2005 yılında 51 bin 944 kız çocuğunun evlendirildiğini hatırlatarak, “Bu sayı 2022 yılı itibarıyla 11 bin 250’ye gerileyerek yüzde 78 oranında düşmüştür.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ, TAM OLARAK ORTADAN KALKMASI"

Göktaş, çalışmalar sonucu kısa sürede olumlu sonuçlar alınmaya başlandığını belirterek, "Nitekim erken yaşta evliliklerde resmi verilerin yıllar itibarıyla düşmekte olduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz. Erken yaşta evliliklerin en fazla yaşandığı 2005 yılında 51 bin 944 kız çocuğu evlenmişken; bu sayı 2022 yılı itibarıyla 11 bin 250'ye gerileyerek yüzde 78 oranında düşmüştür. Kuşkusuz bu düşüş bizler için yeterli değil; erken yaşta ve zorla evliliklerin tam olarak ortadan kalkması en büyük hedefimiz. Bu süreçte il dinamikleri ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğümüzün özel çabalarıyla hazırlayıp, yürürlüğe koyduğumuz acil eylem planlarının da ciddi katkısı olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.