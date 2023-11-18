Aile Bakanlığı bakanı verilerle yalanladı. Çalışma Bakanı Işıkhan “Ülkemizde aşırı yoksulluk yoktur” demişti

Çalışma Bakanı Işıkhan’ın “Ülkemizde aşırı yoksulluk yoktur” sözünü Aile Bakanlığı yalanladı. Bakanlığın verilerine göre, 3,7 milyon aile aşırı yoksulluk yaşıyor.

Aile Bakanlığı bakanı verilerle yalanladı. Çalışma Bakanı Işıkhan “Ülkemizde aşırı yoksulluk yoktur” demişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, Türkiye’de aşırı yoksulluk olmadığına yönelik sözleri kamuoyunda büyük tepki çekti. Türkiye'de asgari ücretin net 11 bin 402 TL olduğunu anımsatarak, “Ülkemizde bu kapsamda çalışıp aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi bulunmamaktadır” diyen Işıkhan’ın sözlerinin ardından gözler, derin yoksulluğun ulaştığı boyutu gözler önüne seren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine çevrildi.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, bakanlığın verileri, Türkiye’deki milyonlarca hanenin aşırı yoksulluk çektiğini ortaya koydu. Türkiye'de aşırı yoksulluk çeken ailelerin dahil edildiği Aile Destek Programı’ndan 2023’ün yalnızca ocak-temmuz döneminde 3,7 milyon hane yararlandı.

MİLYONLARCA HANE YOKSUL

Türkiye’de iktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz kaynaklı derin yoksulluk, on milyonlarca yurttaşı sardı. Sosyal yardımlara yönelik hemen her yeni veri, yoksulluğun ulaştığı çarpıcı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın milyonlarca hanenin yoksulluğa hapsolduğunu ortaya koyan verilerine göre, kişi başına düşen aylık geliri 450 TL ve altında olan milyonlarca hane belirlendi. Bu kapsamdaki haneler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca başlatılan Aile Destek Programı kapsamına alındı.

Bakanlık, Aile Destek Programı’na yönelik verileri ilk kez nisan ayında açıklamıştı. Ağustos ayı itibarıyla ise program kapsamında olan hane sayısı açıklanmasa da nisan-temmuz dönemine yönelik veriler, şöyle kaydedildi:

Nisan: 3,3 milyon hane

Mayıs: 3,5 milyon hane

Haziran: 3,5 milyon hane

Temmuz: 3,7 milyon hane

MİLYONLARCA AÇ YURTTAŞ

Gıda yardımı alan kişi sayısı her yıl arttı. Giderek derinleşen yoksulluğun, yurttaşı ancak sosyal yardımlar ile karnını doyurabilir noktaya taşıdığını ortaya koyan veriler, kayıtlara şöyle geçti:

2019: 688 bin 507 hane

2020: 1 milyon 154 bin 418 hane

2021: 2 milyon 830 bin 570 hane

2022: 3 milyon 472 bin 393 kişi

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