Aile dizisinden çok tartışılan ‘ampul sahnesi’yle ilgili flaş açıklama

Editör: Bengü Zorlu

"Aile” dizisinin 'Leyla Soykan'ı, yanan ampulü söndürdükten sonra oğluna "Hiç kimsenin sizin hayatınızdan çalmasına izin vermeyeceğim" dediği sahne sosyal medyada gündem olmuştu.

Tartışma yaratan ‘ampül’ sahnesi, bir 'seçim göndermesi' içerdiği iddiasıyla sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

Olay yaratan sahneyle ilgili iddialara son noktayı Ay Yapım koydu. İşte o açıklama;

"Aile dizimizin dün yayınlanan bölümündeki bir sahneye sosyal medyada farklı anlamlar yüklenildiğini gördük" denilen açıklamada, "Bu sahnenin dizimizin senaryo ve karakter hikayesinin devamını sağlaması dışında hiçbir farklı amacı ve anlamı yoktur. Diziyi izleyenlerin de bildiği üzere bu sahne dizinin önceki ve sonraki akışı ile uyumludur ve tamamen dizinin kendi konusu ile ilgili bir sahnedir"