Aile dizisine ödüllü oyuncu geliyor

Show Tv'nin Ay Yapım imzalı başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisine ödüllü bir oyuncu daha dahil oldu.

Aile dizisine ödüllü oyuncu geliyor

Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran Aile dizisi salı akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı dizinin her bölümü büyük bir heyecanla takip ediliyor.

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“Aile” dizisi yeni dahil olan oyuncularıyla da adından söz ettiriyor. Selin Şekerci’nin “Avukat Serap”, Ayda Aksel’in “Nedret hala” rolleriyle güçlü ekibine katıldığı Aile dizisiyle ödüllü bir oyuncu da anlaştı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Fikret Reyhan’ın yönettiği “Cam Perde” filmiyle İstanbul Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”nü kazanan Alper Çankaya “Aile” dizisinin ekibine dahil oldu.

Alper Çankaya, başarılı senarist Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı Ay Yapım imzalı fenomen dizinin kadrosuna 16. bölümde dahil olacak ve Aslan’ın (Kıvanç Tatlıtuğ) Adana’dan gelen kuzeni Bedri rolüne hayat vereceği öğrenildi.

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