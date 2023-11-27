Aile dizisi ne zaman final yapacak?

Başrolünü Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile dizisinin ne zaman final yapacağı belli oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Aile dizisi ne zaman final yapacak?

'Aile' dizisi son yılların en büyük bütçeli dizilerinden biri olması ve pek çok ünlü isme yer vermesiyle adından sıkça söz ettiren bir yapım oldu.

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Senaristliğini Hakan Bonomo'nun üstlendiği dizinin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya paylaşıyor.

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Dizi ekran yolculuğuna 30 bölüm niyetiyle başlamıştı. Ay Yapım imzalı dizi 30. Bölüme doğru yaklaştıkça alınan kararın değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiler ise dizi planlandığı gibi şimdilik 30. bölümde biteceği yönünde.

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Reytinglerde büyük bir artış olursa ise birkaç hafta daha uzama ihtimalinin de gündemini koruduğu diziyi son bölüme kadar Hakan Bonomo yazacak.

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