Aile dizisindeki rolünü Serenay Sarıkaya'ya kaptırmıştı. Özge Özpirinçci’nin yeni dizisinin adını duyan şaştı kaldı

Kıvanç Tatlıtuğ ile Aile dizisinin başrolü paylaşmaya hazırlanırken rolünü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran Özge Özprinçci, Aile Yalanları isimli dizide rol alacak.

Aile dizisindeki rolünü Serenay Sarıkaya'ya kaptırmıştı. Özge Özpirinçci’nin yeni dizisinin adını duyan şaştı kaldı

Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ ile Yakamoz S-245'te rol alan Özge Özpirinçci Aile dizisiyle anlaşmış ancak çekimlere sayılı günler kala yerine Serenay Sarıkaya getirilmişti. Bir süredir dizilerde yer almayan oyuncunun yeni projesi belli oldu.

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AİLE YALANLARI'NDA ROL ALACAK

Instagram hesabından senaryo okuduğu anı paylaşan Özge Özprinçci, Aile Yalanları isimli dizide rol alacağının müjdesini verdi. Oyuncu paylaşımında "Bütün mutsuz aileler birbirine benzer. Her mutlu aileninse ortak bir sırrı vardır. Sık görüşmemek" ifadelerini kullandı.

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Aile dizisinde yer alamayan oyuncunun yeni dizisinin adı da dikkat çekti.

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