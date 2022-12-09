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Bakan Derya Yanık'tan 6 yaşındaki çocuğa istismarla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 6 yaşındaki çocuğun evlendirilerek cinsel istismara uğramasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 10:55
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarla ilgili açıklama yaptı

Bakan Derya Yanık'tan 6 yaşındaki çocuğa istismarla ilgili açıklama
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A Haber'de 6 yaşındaki çocuğa istismar olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yanık'ın açıklamaları şöyle:

"Açılan ceza davasında bakanlık olarak müdahiliz. Sayın cumhurbaşkanımızın da hassasiyetiyle 20 yıldır devam eden bir mücadele var. Şiddetle mücadele var, çocuklara ilişkin şiddetle mücale var. Bunu kimse inkar edemez. Bu ve benzeri vakaların bakanlık olarak her zaman içinde oluruz. Mağdur bize gelmiştir, hemen kolluk güçlerimizi harekete geçiririz. Ya da mağdur kolluğa gitmiştir vaka bize gelir biz olaya dahil oluruz. Gerek sosyal hizmet ve barınmanın temini noktasında biz tüm mağdurun yanındayız.

Mağdur talep ederse, Bakanlık tarafından psikolojik destek de verilebilir.

Çocuk istismarı, çocuğa yönelik istismar vakaları siyasetin konusu değildir. Bunlar son derece insani ve her toplumda karşılaşılabilecek konular. Bunu toplumsal bir mesele olarak kabul edip nasıl üstesinden gelebiliriz buna bakmamız lazım."

Erişkinlerde çok iyi bilinen ''Sinüzit'' hastalığı çocuklarda da sık rastlanan önemli bir hastalıktır. Fakat çoğu kez gözden kaçırılarak ihmal edilebiliyor. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Bahadır Baykal çocuklarda sinüzit hakkında önemli bilgiler verdi.

NE OLMUŞTU

İstanbul'da bir çocuğun 6 yaşında evlendirildiği ortaya çıkmıştı. İddiaya göre, dini bir cemaatin etkin olduğu vakfın yöneticisi, 6 yaşındaki kızını, kendi grubundan 26 yaşındaki bir gençle evlendirdi. Cinsel istismara maruz bırakılan H.K.G.'nin 6 yaşındayken gelinlik giydirildiğini kanıtlayan fotoğraflar da dava sırasında ortaya çıktı.

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