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TV 100 canlı yayınında gergin anlar: Tarikatları savununca ortalık karıştı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın Kurucu Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızının 6 yaşındayken evlendirilmesinin ve maruz kaldığı cinsel istismarın ortaya çıkması sonrası tartışmalar sürüyor. TV 100 canlı yayınında büyük skandalın konuşulması sırasında ortalık birbirine girdi. TV 100 yazarları Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı canlı yayında sert bir şekilde tartıştı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 10:48
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TV 100 canlı yayınında gergin anlar: Tarikatları savununca ortalık karıştı

TV 100 canlı yayınında gergin anlar: Tarikatları savununca ortalık karıştı
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Türkiye günlerdir, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi 6 yaşında evlendirmesini ve cinsel istismar suçlamasıyla açılan davayı konuşuyor.

Gümüşel'in, kızını 6 yaşında iken imam nikahı ile “evlendirdiği” ve çocuğun yine 13 yaşında iken nişan töreninin de yapıldığı, 2012 yılında bir doktorun ihbarının savcılık incelemesinin ardından kapatıldığı, ancak bu yıl kadın mağdurun şikayeti ile dosyanın yeniden açıldığı bilgisi kamuoyuna yansıdı ve büyük tepki çekti.

CANLI YAYINDA ORTALIK BİRBİRİNE GİRDİ

Tv100’de yayınlanan Sağlı Sollu programında tv100.com yazarları söz konusu 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilerek istismara uğradığı iddiaları tartıştı. Olayın tartışıldığı esnada Barış Yarkadaş ile Hacı Yakışıklı arasında sinirler gerildi.

Söz konusu yaşananları onaylamadığını söyleyen Hacı Yakışıklı, “6 yaşındaki çocuğa yapılanı hiç kimse savunamaz. Ağzınızdan bir Kur’an Kursu lafı düşmüyor. Ben buna itiraz ediyorum” dedi.

Hacı daha sonra, “Toplumun her yerinde pislik var. Tertemiz toplumun içinde pislikler var. O pislikleri hep beraber ayıklayalım. Ama siz o pislikleri ayıklamak yerine Kur’an kurslarına, vakıflara iftira atıyorsunuz. Tecavüz ve Kur’an kursunu bir arada kullanıyorsunuz. O zaman biz de Tecavüz ve CHP mi diyelim. Bütün İslami kavramları tecavüzle yan yana getiriyorsunuz ben buna itiraz ediyorum” dedi.

“BİR DEĞİL, İKİ DEĞİL”

Barış Yarkadaş ise Yakışıklının sözlerine “Gir internete orada var. Bir değil iki değil” diye karşılık verdi.

Yakışıklı’nın “Bu olaylar CHP’de de oldu” demesi üzerine Barış Yarkadaş “Ben gittim üstüne ben aslanlar gibi. Siz gidebiliyor musunuz üstüne? Siz olayın üstünü örtmeye çalışıyorsunuz. Bu adam mı İslam’ı temsil ediyor Türkiye’de?” diye konuştu.

Yakışıklı ise Yarkadaş’ın sözlerine sinirlenerek, “İdam et o zaman” diyerek karşılık verdi. Yakışıklı, sözlerinin devamında, “Çocuğa tecavüz edilen idam edilmelidir diyebiliyor musun?” sözlerini kullandı.

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ÇOBAN
9.12.2022 11:06
hacı denen zerzevat evet sayenizde her yer pislik dolu, ahlaksız adam kimsin sen nesiniz? çocuklara tecavüz edilir örtmeye çalışırsınız hayvanlar bile sizden daha merhametli değil mi?  
 
Vergi memuru
9.12.2022 11:02
Hacı denen bu zatı niye stüdyoya alırsınız? Bu ne biliyor ki ne anlatsın . Zır cahil  
 
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