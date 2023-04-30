Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinin sekizinci bölümü izleyiciyle buluştu. Aile’nin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Aile 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?

Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı Aile dizisi geçtiğimiz akşam sekizinci bölümü yayınlandı. Aile’nin 9. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Aile 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?

AİLE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE DİZİSİ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aile dizisi 9. bölümüyle 2 Mayıs Salı günü Show TV’de yayınlanacak.

maxresdefault-2.jpg

Öne Çıkanlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Son Haberler
Evlenme teklifini reddeden kızın ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis istemi Güncel
Evlenme teklifini reddeden kızın ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis istemi
Otomobile çarparak takla atan motosikletli kameraya yansıdı Güncel
Otomobile çarparak takla atan motosikletli kameraya yansıdı
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme. Güneş kararını verdi Spor
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme. Güneş kararını verdi
Üç Kız Kardeş 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Üç Kız Kardeş 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
İlk insani yardım uçağı Sudan'a indi Dünya
İlk insani yardım uçağı Sudan'a indi
Kuşlara ekmek atmaya giderken hayatını kaybetti Güncel
Kuşlara ekmek atmaya giderken hayatını kaybetti
Aracına konteyner düşen Dunston'ın son durumu açıklandı Spor
Aracına konteyner düşen Dunston'ın son durumu açıklandı