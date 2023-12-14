Ailesini çekerken kendisine nişan almış katilini de fotoğrafladı. Ünlü siyasetçinin dünyaya son bakışı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ayşe Memiş
Ailesini çekerken kendisine nişan almış katilini de fotoğrafladı. Ünlü siyasetçinin dünyaya son bakışı
Filipinler’de siyasetçi Reynaldo Dagsa ailesini fotoğrafını çekerken o sırada kendisine nişan almış katilini de fotoğrafını çekti.

Filipinler'de bir siyasetçinin öldürülmeden önce çektiği fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı.

Genç politikacı Reynaldo Dagsa yeni yılın ilk gününde ailesini fotoğrafını çekmek istedi.

Dagsa, ailesinin fotoğrafını çektiği sırada vuruldu. Dagsa kimliği belirlenemeyen biri tarafından kalbinden vurularak öldürüldü.

Fotoğraf makinasınıinceleyen polisler şok bir olay ile karşılaştı. Dagsa, ailesinin fotoğrafını çekerken farkında olmadan kendisine silahını doğrultmuş olan katilini de fotoğraflamış.

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35 yaşındaki genç politikacının ölümünden saniyeler önce çektiği fotoğrafta bir otomobilin arkaasında gizlenmiş ve silahı doğrultumuş biri görülüyor.

Polisin incelemeleir sonucu fotoğrataki katilin sabıkalı Michael Gonzalez olduğu ortaya çıktı. Ekipler Gonzalez’i yakaladı. Öte yandan objektife yansımayan iki tetikçi de tutuklandı.

Ancak Gonzalez’in suçlamalar hakkında delil bulunamaması yüzünden mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

ÖLÜMÜNDEN SANİYELER ÖNCE KATİLİNİ ÇEKEN LENNON

Öte yandan akıllara kendisinden imza isteyen takıntılı hayranı tarafından öldürülen The Beatles' adlı müzik grubunun en meşhur üyesi John Lennon geldi.

John Lennon, 8 Aralık 1980'de takıntılı hayranı Mark David Chapman tarafından Dakota Apartmanları'nın önünde vurularak öldürülmüştü.

Lennon’un takıntılı hayranıyla fotoğraf çektirdiği ortaya çıkmıştı.

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