Ajax'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) sezona istediği gibi başlayamayan Ajax'ta teknik direktörlük görevine John van ’t Schip getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Hollandalı teknik direktörle 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

1981-1992 yılları arasında Ajax A Takımı'nda futbolcu olarak forma giyen John van 't Schip, teknik direktörlük kariyerinde ise Twente, Melbourne Heart, Chivas, Melbourne City, PEC Zwolle ve Yunanistan Milli Takımı'nda görev yaptı.

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Ajax, 10 haftası geride kalan Eredivisie'de 8 maçta topladığı 5 puanla son sırada yer alıyor.

Ajax, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Maurice Steijn ile yollarını ayırmıştı.