Ajda Pekkan makrome saksılık gibi kıyafetiyle dillere düştü

Pop müziğin süperstarı Ajda Pekkan, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluştu. Sahnedeki dansları ve iddialı tarzıyla çok konuşulan Ajda Pekkan'ın ilginç kostümü sosyal medyada gündem oldu.

Geçmişten günümüze dillere pelesenk olan şarkılarını sevenleriyle koro halinde seslendiren sanatçı, 18 kişilik dansçı kadrosuyla da görsel bir şölene imza attı. İki saat boyunca sahnede kalan Ajda Pekkan'ın pembe bol yırtmaçlı elbisesine ise yorum yağdı.

77 yaşındaki sanatçı, düzgün görünen fiziğiyle adeta genç kızlara meydan okudu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, 'Yıllanmış şarap gibisin' 'Barbie’yi Ajda oynamalıydı', 'Tanrı kadını yarattı bu nasıl güzellik', gibi yorumlar yaptı.

Ajda Pekkan,sahne performansıyla ilgili güzel yorumlar alırken,i konserinde giydiği kıyafetine; 'Bu sefer hiç olmamış', 'Buzdolabı örtüsü', 'Makrome saksı gibi', 'Bu kıyafet olmadı' gibi yorumlar yapıldı.