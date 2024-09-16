Gaziler haftasında 729 şehit yakını ve gazi kamuya atanacak

Bakan Göktaş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ankara'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, tedavi gören 60 gaziyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında kendisine Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ve hastane başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu eşlik etti. Bakan Göktaş, gazilerle sohbet edip fotoğraflar çektirdi.

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HER DAİM YANLARINDAYIZ

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Göktaş, "Gazilerimize olan minnetimizi ifade ettik. Vatanımız onlara ne kadar şükran duysa az. Bakanlık olarak her zaman onların yanındayız. Şehit ve gazi yakınlarımızın haklarını genişletmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz ve bu çalışmalarımızı en kısa sürede paylaşacağız. Bugüne kadar yaklaşık 50 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atanmış durumda” diye konuştu.

GAZİLERİMİZİN TALEPLERİNİ DİNLEDİK

Bakan Göktaş, Gaziler Haftası vesilesiyle 18 Eylül'de 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atanacağını duyurdu. "Bu atamaların şehitlerimiz, gazilerimiz ve yakınları için hayırlı olmasını diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.

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Gazilerle yaptığı sohbet sırasında onların taleplerini dinlediklerini ve ziyaretin memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Göktaş, her zaman gazilere ve şehitlerin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.