AK Parti'li başkanın çalışanının bıçaklandığı olayda CHP'li adayın eşi tutuklandı

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan CHP Karapınar Belediye Başkan Adayı Gönül Karabacak'ın eşi Hamdi Karabacak tutuklandı.

Diğer şüpheliler N.Ö. ve İ.S. ise serbest bırakıldı. Hastanede tedavi gören Aldanmaz'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Karapınar ilçesinde meydana geldi. AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin’in tarım şirketinde çalışan Mehmet Aldanmaz, evinin önünden zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı.

Bir süre sonra darbedilip bıçaklanmış halde evinin önüne bırakılan Aldanmaz, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri tarafından kaldırılarak hastaneye götürüldü.

Aldanmaz'ın ifadesine göre, olaya karıştığı iddia edilen şahıslar arasında CHP Karapınar Belediye Başkan Adayı Gönül Karabacak'ın eşi özel bir okulun müdürü Hamdi Karabacak da bulunuyordu.

Polis, olayla ilgili olarak Hamdi Karabacak ile yanındaki N.Ö. ve İ.S.'yi gözaltına aldı.

Aldanmaz'ın ifadeleri doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, Hamdi Karabacak'ı tutukladı, N.Ö. ile İ.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.