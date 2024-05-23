Bu da nereden çıktı demeyin. Anlatacağım ama önce şu hatırlatmayı yapayım.

Erdoğan ailesi Türken Vakfı;

1-Amerika’nın New York’taki Manhattan bölgesinde 67 milyon dolara yani 2,2 milyar liraya gökdelen yaptı.

2-Michigan’da St. Joseph Nehri kıyısındaki merhum boksör Muhammed Ali’nin 328 dönümlük arazisi ve malikanesi bulunan çiftliği 2 milyon 895 bin 37 dolara yani 95,5 milyon liraya satın aldı.

Değerli gazeteci kardeşim Yılmaz Polat’ın TELE 1 televizyonunda izlediğim haberine göre Recep Tayyip Erdoğan’ın genel başkanı olduğu AK Parti Amerika’da 2 yeni bina satın almış.

Anlaşılan o ki Erdoğan ailesine New York’taki gökdelen ile Michigan’daki malikâne ve çiftlik yetmemiş, AK Parti de şu isimle 2 ayrı bina almış.

-AK Party Representation to the United States LLC.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan şirketler Türkiye’deki LTD ya da AŞ gibi, Limited Liability Company (LLC) uzantısı kullanırlarmış.

8 ay arayla peşin alınan iki binanın toplam değeri 9 milyon 300 bin dolar yani 307 milyon lira.

AK Party LLC’nin birinci binası:

Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında kritik siyasi konferansların yapıldığı tarihî bina nakit 4 milyon 800 bin dolara yani 158,5 milyon liraya satın alınmış.

Washington’da Başkanlık Bulvarı olarak da anılan, Beyaz Saray’a yakın 16’ncı Cadde’deki bu tarihî bina 1907’de yapılmış.

Fransız mimarisi tarzındaki bina Amerikalılar tarafından Paris’teki ünlü Élysée Sarayı benzetmesi olarak adlandırılıyormuş.

AK Party LLC’nin ikinci binası:

Washington’daki ikinci binasını 4 milyon 55 bin dolara alan AK Parti yabancı temsilcilik binalarının bulunduğu bölgedeki bu binaya yıllık 53 bin 637 dolar emlak vergisi ödüyor.

LLC statüsünde şirketleşen AKP- ABD temsilciliğini Erdoğan’ın kuzeni Halil Mutlu yürütüyor.

Siyasi partiler yasasının 67’nci maddesi şöyle: Siyasi partiler ticari faaliyette bulunamazlar…

AK Parti’nin Amerika’daki AK Party Representation to the United States LLC şirketi neyin nesi?

Soruyorum:Şirket kurması yasak olan AK Parti’nin Amerika’daki temsilciliği şirket olabilir mi?

Soruyorum: Amerika’daki binalarının parası AK Parti’nin devlet bütçesinden aldığı yardım paraları ile mi ödendi?

Soruyorum: AK Parti’nin Amerika’da satın aldığı 2 binanın paralarını kim ya da kimler ödedi?

Soruyorum: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı TELE 1 TV’deki Yılmaz Polat haberi üzerine AK Parti’nin Amerika’daki şirketi ve temsilciliği hakkında inceleme ve soruşturma başlattı mı?

Değerli okurlarım,

Asla yanıt vermez ama mesleki etik değerlerim açısından ve tarihe geçsin diye yine de soruyorum:

-Ailene bu milyonlarca doları nereden ve nasıl temin ediyorsun Erdoğan?

-Seçilemezsen niyetin ailenle birlikte Amerika’da mı yaşamak Erdoğan?

-Başbakanlığın ve Cumhurbaşkanlığın dönemleri dâhil 2002’den bu yana ailenin kurucusu ya da üyesi olduğu vakıflara kimler ne kadar bağışta bulundular açıklar mısın Erdoğan?

Tüm sorularım için AK Parti’den ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk’ten yanıt bekliyorum.