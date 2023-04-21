Ak sakallı dede: Kılıçdaroğlu'nu seçmeliyiz. Ülke elden gidiyor

14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan sakallı dede "Kılıçdaroğlu'nu seçip tekrar demokratik sisteme geçmemiz lazım. Taşları yerine oturtmamız lazım. Ülke elden gidiyor" dedi.

Ak sakallı dede: Kılıçdaroğlu'nu seçmeliyiz. Ülke elden gidiyor

Türkiye 14 Mayıs günü hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Seçimlerin yapılmasına yaklaşık 1 ay kala, sokak röportajları da halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

Seçimlerine ilişkin konuşan sakallı bir vatandaş, "Kılıçdaroğlu'nu seçip tekrar demokratik sisteme geçmemiz lazım" dedi.

13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta kazanması gerektiğini söyleyen vatandaş, "Sayın Kılıçdaroğlu ile Temel Karamollaoğlu bu işi en ufak hücrelerine kadar çözdüler." dedi.

Yobazlığın iki türlü olduğunu, dış görünüşüne göre hüküm verdiklerini belirten vatandaş şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nu seçip tekrar demokratik sisteme geçmemiz lazım. Taşları yerine oturtmamız lazım. Ülke elden gidiyor. Sakın... ben sizden şunu rica ediyorum; yobazlık iki türlüdür. Bir, dini bilmez dindarlık yapar, bir laikliği bilmez laikçilik yapar. Beni bu halimle görüp, dış görünüşüme göre hakkımda hüküm verir."

Aynı kişi "Peygamber efendimiz buyuruyorki; insanın hakkında hüküm verebilmek için onunla biraz zaman geçirmeniz lazım, komşuluk yapmanız lazım. Dolayısıyla bu 100 sene içinde yapmış olduğumuz yanlışlıkların bilincindeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu ile Temel Karamollaoğlu bu işi en ufak hücrelerine kadar çözdüler" diye konuştu.

Ak sakallı dede sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan sonra o yanlışları yapmayalım. anti emperyalist olalım lütfen. Allah rızası için. Anti emperyalist olmadan bu ülkeyi sağlamlaştıramayız. Atatürk anti emperyalistti, öldürdüler onu, zehirlediler."

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