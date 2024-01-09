Akaryakıt aldığı sırada bomba gibi patlayan aracın sahibi zor kurtuldu

Kaynak: İHA
Akaryakıt aldığı sırada bomba gibi patlayan aracın sahibi zor kurtuldu
Adana'da bir akaryakıt istasyonunda LPG ile doldurulan otomobil bomba gibi patladı. Araçtaki adam ise araçtan atlayarak son anda kurtuldu.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen otomobil, akaryakıt almak için benzin istasyonuna geldi.

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Pompacı LPG doldururken araç bomba gibi patladı. Bu sırada araçta bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi de araçtan atlayarak hayatını kurtardı.

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Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve istasyon çalışanlarının müdahalesiyle yangın söndürüldü. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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