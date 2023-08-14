Akaryakıt istasyonunda drift atan araç yakıt pompasına çarptı

İHA'nın haberine göre; kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Akaryakıt istasyonunda drift şovu

Olay, Uşak-İzmir karayolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (19) idaresindeki 45 K 2142 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonunda drift yapmaya çalıştı. Ancak sürücü kontrolünü kaybederek yakıt pompasına çarptı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazada araçtaki İ.Y. (17) yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı genç ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücüye ağır ceza

Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Sürücüye, drift yapmaktan dolayı 20 bin 342 lira para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu ve araç trafikten men edildi.

Kaza anı kamerada

Kaza anının kaydedildiği akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin bir süre akaryakıt istasyonunun çıkışında beklediği, daha sonra geri geldiği ve drift yaparken yakıt pompasına çarptığı görülüyor.