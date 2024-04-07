Akaryakıt kaçakçılığında 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi suretiyle çalışma başlattı.

Ekipler tararfından Erzincan-Sivas kara yolunda yapılan denetimlerde Ş.Ö. ve Y.K'nin kullandığı akaryakıt tankerlerinde gerçekleştirilen aramada, 28 bin 900 kilogram menşei belli olmayan karışımlı petrol türevi madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.Ö. ve Y.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.