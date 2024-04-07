500 bin TL'lik kaçak cep telefonu operasyonu

Kaynak: İHA
500 bin TL'lik kaçak cep telefonu operasyonu
Konya’da Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonla 500 bin TL değerinde 21 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Akşehir’de artan kaçak cep telefonu satışı ile ilgili ihbarlar üzerine çalışma başlatıldı.

Devletin vergi kaybetmesine sebep olan kaçak cep telefonları ile mücadele için gelen her ihbarı değerlendirmeye alan Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, A.C. ile F.A.’ya ait iş yerlerini tespit etti.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile A.C. ile F.A.’ya ait iş yerlerinde arama yapan asayiş ekipleri aramalarda yaklaşık 500 bin lira değerinde olan, çeşitli markalarda tezgahta satışa sunulan 21 adet kaçak cep telefonuna el koydu.

İş yerinin sahipleri A.C. ile F.A.’yı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

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