Akaryakıta bindirimlerden sonra indirimcik geliyor. Bugün sakın deponuzu doldurmayın

Bütçe açığını kapatmak için akaryakıt başta olmak üzere tüm ürünlere zam üstüne zam yapan hükümet bu gece yarısından sonra saatler 00.01'i gösterdiğinde motorine 1 lira 51 kuruş indirimcik yapacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Akaryakıta bindirimlerden sonra indirimcik geliyor. Bugün sakın deponuzu doldurmayın

Hayat pahalılığı Türk insanının kabusu olmaya devam ediyor. Adeta bir dilim ekmeğin hesabını yapan dar gelirli ne yapacağını kara kara düşünmeye devam ediyor.

Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 TL, motorin fiyatları 18,59 TL seviyesindeydi. Yılbaşında ise benzin 19,48 TL, motorin 22,06 TL'den satılıyordu.

Bütçe açığını kapatmak için zam üstüne zam yapan hükümet benzinin litresini 35 TL'nin üstünde satarken, motorin ise İstanbul'da 40 TL sınırına dayandı, Ankara ve İzmir'de ise 40 TL sınırını aştı.

Sektör kaynakları son dakika değişikliği olmazsa motorine bu gece yarısından sonra 1 lira 51 kuruş indirim yapılacağını açıkladı.

Motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 39 lira 61 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 39 lira 55 kuruşa, Ankara'da 40 lira 20 kuruşa, İzmir'de 40 lira 37 kuruşa satılıyor.

Yapılacak 1 lira 51 kuruşluk indirim sonra motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 38 lira 10 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 38 lira 04 kuruşa, Ankara'da 38 lira 69 kuruşa, İzmir'de 38 lira 86 kuruşa depolara doldurulacak.

İndirim uygulanmayan benzin İstanbul Avrupa Yakası'nda 35.09 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 35 lira 04 kuruşa, Ankara'da 35 lira 72 kuruşa, İzmir'de 35 lira 82 kuruşa satılıyor.

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