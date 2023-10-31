Benzine de indirimcik geliyor. Depolarınızı ister bugün ister yarın doldurun dedirten indirim

Motorine 1 lira 57 kuruş indirim yapıldıktan sonra benzine de indirim geleceği öne sürüldü. Şaka gibi indirim...

Benzine de indirimcik geliyor. Depolarınızı ister bugün ister yarın doldurun dedirten indirim

Halktv’de yer alan bilgilere göre, motorinden sonra benzine de indirim geliyor.

AKP iktidarı bütçe açığını kapatmak için zam üstüne zam yapıyor. Akaryakıt başta olmak üzere tüm ürünlere zam yağdı. Seçimlerden önce de seçimlerden sonra da akaryakıta bindirim üstüne bindirim gelmişti. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor

Seçimlerden önce benzin 19 lira 81 kuruştan satılıyordu. Bugün itibariyle İstanbul Avrupa’da 35 lira 09 kuruşa depolara dolduruluyor.

Motorin fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 57 kuruş indirim yapıldı.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa’da 38.04 TL’ye, Anadolu yakasında 37.98 TL'ye geriledi.

BENZİNE DE İNDİRİMCİK GELDİ

Benzine de bu gece yarısından sonra indirim geliyor.

Benzin fiyatlarına da bu gece yarısından itibaren 67 kuruş indirim bekleniyor.

Benzine gelecek indirimin ardından İstanbul Avrupa’da benzinin litre fiyatı 34 TL 42 kuruşa, İstanbul Anadolu’da 34 TL 37 kuruşa, Ankara’da 35 TL 05 kuruşa, İzmir’de 35 TL 16 kuruşa doldurulacak.

Öte yandan sektör temsilcileri İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların devam etmesi halinde taksit taksit yapılacak zamlarla benzin ve motorin fiyatının 45 TL'ye geçebileceğini açıkladı.

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